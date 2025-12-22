У Кишиневі "мінували" суд, який продовжив арешт олігарха Плахотнюка

У Кишиневі 22 грудня надійшло повідомлення про нібито закладення бомби у суді сектора Буюкани, який розглядав продовження арешту олігарха Влада Плахотнюка.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Як розповіла речниця поліції Крістіна Талпе, анонім повідомив, що в будівлі суду закладена бомба. Дзвінок надійшов незадовго до початку засідання у справі колишнього лідера Демпартії Влада Плахотнюка.

На місце прибули спецслужби. Під час перевірки будівлі підозрілих об'єктів не виявили.

Зрештою суд схвалив клопотання прокурорів про продовження арешту Плахотнюка ще на 30 діб. Сторона обвинувачення вважає, що в разі звільнення підсудний може виїхати з країни.

Адвокати наполягали на альтернативному запобіжному заході у вигляді домашнього арешту або судового контролю.

Сам Плахотнюк заявив, що не бачить сенсу залишати Молдову, тим більше, що у нього вилучили паспорти, в тому числі підроблені.

Затриманого в Греції колишнього лідера Демократичної партії Молдови Влада Плахотнюка екстрадували до Молдови 25 вересня.

У Молдові проти Плахотнюка видані ордери на арешт за трьома справами, найгучніша з яких – про "крадіжку мільярда" у 2014 році з банків Молдови.

До втрати влади і втечі з країни у 2019 році Плахотнюк мав великий вплив на життя країни, через що його часом називали "господарем Молдови".