В Кишиневе "заминировали" суд, который продлил арест олигарха Плахотнюка

В Кишиневе 22 декабря поступило сообщение о якобы заложенной бомбе в суде сектора Буюканы, который рассматривал продление ареста олигарха Влада Плахотнюка.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Как рассказала пресс-секретарь полиции Кристина Талпе, аноним сообщил, что в здании суда заложена бомба. Звонок поступил незадолго до начала заседания по делу бывшего лидера Демпартии Влада Плахотнюка.

На место прибыли спецслужбы. Во время проверки здания подозрительных объектов не обнаружили.

В итоге суд удовлетворил ходатайство прокуроров о продлении ареста Плахотнюка еще на 30 суток. Сторона обвинения считает, что в случае освобождения подсудимый может выехать из страны.

Адвокаты настаивали на альтернативной мере пресечения в виде домашнего ареста или судебного контроля.

Сам Плахотнюк заявил, что не видит смысла покидать Молдову, тем более что у него изъяли паспорта, в том числе поддельные.

Задержанного в Греции бывшего лидера Демократической партии Молдовы Влада Плахотнюка экстрадировали в Молдову 25 сентября.

В Молдове против Плахотнюка выданы ордера на арест по трем делам, самое громкое из которых – о "краже миллиарда" в 2014 году из банков Молдовы.

До потери власти и бегства из страны в 2019 году Плахотнюк имел большое влияние на жизнь страны, из-за чего его порой называли "хозяином Молдовы".