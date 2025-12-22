Посольство РФ відмовляється залишити будівлю консульства у Гданську попри наказ МЗС Польщі

Польське місто Гданськ не може перейняти будівлю колишнього консульства Росії, адже посольство Російської Федерації в листі до гданської міської ради повідомило, що в колишньому консульстві Росії "буде перебувати адміністративно-технічний працівник посольства".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

19 листопада глава МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив, що прийняв рішення про відкликання дозволу на функціонування російського консульства в Гданську. Згідно з інформацією польського МЗС, до півночі 23 грудня цього року консульство має бути закрите, а його співробітники мають покинути територію Польщі.

На понеділковій пресконференції віцемер Гданська Емілія Лодзінська повідомила, що посольство Російської Федерації надіслало листа до міського управління Гданська, в якому повідомило, що в нерухомості за адресою вул. Стефана Баторія 13 і 15 у Гданську, де досі розташовувало російське консульство, "буде проживати адміністративно-технічний працівник посольства". У зв'язку з цим "ми фізично не зможемо перебрати ці нерухомі об'єкти", додала Лодзінська.

Згідно з даними, що містяться в реєстрах, власником обох об'єктів нерухомості є Державне казначейство. "Твердження російської сторони про те, що нерухомість належить їм, є помилковими і не відповідають дійсності", – підкреслила Лодзінська.

Заступник воєводи Поморського воєводства Еміль Роєк додав, що росіяни "вважають, що мають цивільно-правові претензії на цю будівлю, що мають право вічного користування, і на цій підставі відмовляються її остаточно передати".

Російські дипломати займали консульство з післявоєнних часів. У 1951 році Народна Республіка Польща та Радянський Союз підписали угоду про безкоштовне користування будівлею. Після розпаду СРСР нерухомість перейшла у власність Державного казначейства.

Росіяни протягом десятиліть ставилися до вілли на вулиці Баторія як до своєї власності. Вони не платили за користування будівлею, незважаючи на те, що з 2013 року місто почало нараховувати плату відповідно до вказівок МЗС. Консульство не сплачувало борги і не відповідало на виклики.

Гданськ оцінив заборгованість за 2013-2023 роки приблизно в 5,5 млн злотих, а разом з відсотками – ще в 3 млн злотих. Справа потрапила до суду, який зобов'язав Росію сплатити майже 400 тис. злотих за частину заборгованості.

Польща вирішила закрити консульство Росії у Гданську у відповідь на дві диверсії на залізниці між Любліном і Варшавою.

Після цього Росія відкликала згоду на роботу генерального консульства Польщі в Іркутську.