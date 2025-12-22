Посольство РФ отказывается покинуть здание консульства в Гданьске, несмотря на приказ МИД Польши

Польский город Гданьск не может принять здание бывшего консульства России, ведь посольство Российской Федерации в письме в гданьский городской совет сообщило, что в бывшем консульстве России "будет находиться административно-технический работник посольства".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

19 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение об отзыве разрешения на функционирование российского консульства в Гданьске. Согласно информации польского МИД, до полуночи 23 декабря этого года консульство должно быть закрыто, а его сотрудники должны покинуть территорию Польши.

На понедельничной пресс-конференции вице-мэр Гданьска Эмилия Лодзиньска сообщила, что посольство Российской Федерации направило письмо в городское управление Гданьска, в котором сообщило, что в недвижимости по адресу ул. Стефана Батория 13 и 15 в Гданьске, где до сих пор располагалось российское консульство, "будет проживать административно-технический работник посольства". В связи с этим "мы физически не сможем взять на себя эти недвижимые объекты", добавила Лодзиньска.

Согласно данным, содержащимся в реестрах, владельцем обоих объектов недвижимости является Государственное казначейство. "Утверждения российской стороны о том, что недвижимость принадлежит им, являются ложными и не соответствуют действительности", – подчеркнула Лодзиньска.

Заместитель воеводы Поморского воеводства Эмиль Роек добавил, что россияне "считают, что имеют гражданско-правовые претензии на это здание, что имеют право вечного пользования, и на этом основании отказываются его окончательно передать".

Российские дипломаты занимали консульство с послевоенных времен. В 1951 году Народная Республика Польша и Советский Союз подписали соглашение о бесплатном пользовании зданием. После распада СССР недвижимость перешла в собственность Государственного казначейства.

Россияне в течение десятилетий относились к вилле на улице Батория как к своей собственности. Они не платили за пользование зданием, несмотря на то, что с 2013 года город начал начислять плату в соответствии с указаниями МИД. Консульство не платило долги и не отвечало на вызовы.

Гданьск оценил задолженность за 2013-2023 годы примерно в 5,5 млн злотых, а вместе с процентами – еще в 3 млн злотых. Дело попало в суд, который обязал Россию уплатить почти 400 тыс. злотых за часть задолженности.

Польша решила закрыть консульство России в Гданьске в ответ на две диверсии на железной дороге между Люблином и Варшавой.

После этого Россия отозвала согласие на работу генерального консульства Польши в Иркутске.