РФ закриває консульство Польщі в Іркутську у відповідь на аналогічний крок Варшави

Росія відкликає згоду на роботу генерального консульства Польщі в Іркутську у відповідь на аналогічний крок польської сторони.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ РФ, пише "Європейська правда".

Це крок російської сторони послідував після того, як Польща вирішила закрити консульство Росії у Гданську, що стало реакцією на дві диверсії на залізниці між Любліном і Варшавою.

27 листопада до МЗС РФ викликали посла Польщі, якому вручили ноту. У ній ішлося про відкликання дозволу на роботу генконсульства в Іркутську.

"Російська сторона ухвалила рішення про відкликання з 30 грудня 2025 року згоди на функціонування генерального консульства Польщі в Іркутську", – йдеться у заяві.

У польському МЗС раніше заявили, що російське консульство в Гданську буде закрито до півночі 23 грудня. Співробітники консульства повинні покинути територію Польщі до зазначеної дати.

Закриття консульства в Гданську означає, що в Польщі залишаться тільки російські дипломати з посольства у Варшаві.

18 листопада під час виступу у Сеймі прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив, що слідство вважає виконавцями актів диверсії на польській залізниці двох громадян України, які співпрацюють з російськими спецслужбами. Вони в’їхали до Польщі з території Білорусі і після диверсій встигли виїхати.

Відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні.

В МЗС України у коментарі щодо випадку зауважили, що РФ умисно вербує для таких дій людей з паспортом громадянина України.