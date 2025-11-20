Польща наказала працівникам консульства РФ у Гданську залишити країну до 23 грудня

Міністерство закордонних справ Польщі оголосило кінцевий термін, до якого співробітники російського консульства в Гданську повинні покинути територію Польщі.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Як заявили у МЗС Польщі, російське консульство в Гданську буде закрито до півночі 23 грудня. Співробітники консульства повинні покинути територію Польщі до зазначеної дати.

Це є результатом рішення глави Міністерства закордонних справ про анулювання ліцензії на діяльність консульства.

Закриття консульства в Гданську означає, що в Польщі залишаться тільки російські дипломати з посольства у Варшаві.

Нагадаємо, Польща вирішила закрити консульство Росії у Гданську після двох диверсій на залізниці між Любліном і Варшавою.

18 листопада під час виступу у Сеймі прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив, що слідство вважає виконавцями актів диверсії на польській залізниці двох громадян України, які співпрацюють з російськими спецслужбами. Вони в’їхали до Польщі з території Білорусі і після диверсій встигли виїхати.

Він заявив, що Польща вимагатиме затримання та екстрадиції підозрюваних.

Згодом ЗМІ неофіційно дізналися, що слідство вийшло на чотирьох ймовірних спільників – також громадян України.

Відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні.

В МЗС України у коментарі щодо випадку зауважили, що РФ умисно вербує для таких дій людей з паспортом громадянина України.