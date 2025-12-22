Опитування: кожен четвертий громадянин Польщі підтримує вихід з ЄС

Майже чверть польських громадян підтримують вихід Польщі зі складу Європейського Союзу, свідчать результати нового опитування.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить нове опитування компанії IBRiS на замовлення порталу Wirtualna Polska.

Результати опитування показують, що переважна більшість поляків хоче залишитися в ЄС: таку думку висловили 65,7% опитаних – 48,6% вибрали варіант "однозначно", а 17,1% – "радше".

При цьому 24,7% респондентів сказали, що підтримують вихід Польщі з ЄС: 11,6% вказали, що "рішуче проти" присутності Польщі в ЄС, а 13,1% заявили, що "радше" за вихід.

Президент IBRiS Марчин Дума, коментуючи опитування, зазначає, що хоча прихильники ідеї виходу Польщі з ЄС усе ще перебувають у меншості, їхній вплив на "політичний ландшафт" стає дедалі реальнішим.

"Питання про майбутнє відносин з ЄС перестало стосуватися виключно політичних еліт, воно стало суперечкою про те, що таке польська сучасність і хто має право її визначати", – сказав він.

Опитування показує, що феномен євроскептицизму найпоширеніший серед поляків, які на попередніх виборах голосували за консервативну партію "Право і справедливість" (47% з них обрали такий варіант).

На другому місці опинилися виборці ультраправої "Конфедерації": 41% респондентів, які підтримують цю партію, виступають за вихід з ЄС.

Натомість виборці партій чинної урядової коаліції на чолі з Дональдом Туском, є переважно прихильниками залишатися в ЄС. Серед виборців "Громадянської коаліції" таких 83%, у "Нової лівиці" – 88%, а "Третього шляху" – 83%.

Аналогічне опитування на початку грудня показало, що 69% громадян Польщі підтримують членство своєї країни в Європейському Союзі, тоді як 25% – виступають за вихід з ЄС.

Нагадаємо, опитування від IBRiS на замовлення порталу Defence24 та ініціативи Stand With Ukraine засвідчило, що частка противників вступу України до ЄС і НАТО серед поляків більша, аніж прихильників.