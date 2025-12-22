Опрос: каждый четвертый гражданин Польши поддерживает выход из ЕС

Почти четверть польских граждан поддерживают выход Польши из состава Европейского Союза, свидетельствуют результаты нового опроса.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует новый опрос компании IBRiS по заказу портала Wirtualna Polska.

Результаты опроса показывают, что подавляющее большинство поляков хочет остаться в ЕС: такое мнение высказали 65,7% опрошенных – 48,6% выбрали вариант "однозначно", а 17,1% – "скорее".

При этом 24,7% респондентов сказали, что поддерживают выход Польши из ЕС: 11,6% указали, что "решительно против" присутствия Польши в ЕС, а 13,1% заявили, что "скорее" за выход.

Президент IBRiS Марчин Дума, комментируя опрос, отмечает, что хотя сторонники идеи выхода Польши из ЕС все еще находятся в меньшинстве, их влияние на "политический ландшафт" становится все более реальным.

"Вопрос о будущем отношений с ЕС перестал касаться исключительно политических элит, он стал спором о том, что такое польская современность и кто имеет право ее определять", – сказал он.

Опрос показывает, что феномен евроскептицизма наиболее распространен среди поляков, которые на предыдущих выборах голосовали за консервативную партию "Право и справедливость" (47% из них выбрали такой вариант).

На втором месте оказались избиратели ультраправой "Конфедерации": 41% респондентов, поддерживающих эту партию, выступают за выход из ЕС.

Зато избиратели партий действующей правительственной коалиции во главе с Дональдом Туском, являются преимущественно сторонниками оставаться в ЕС. Среди избирателей "Гражданской коалиции" таких 83%, у "Новой левицы" – 88%, а "Третьего пути" – 83%.

Аналогичный опрос в начале декабря показал, что 69% граждан Польши поддерживают членство своей страны в Европейском Союзе, тогда как 25% – выступают за выход из ЕС.

Напомним, опрос от IBRiS по заказу портала Defence24 и инициативы Stand With Ukraine показал, что доля противников вступления Украины в ЕС и НАТО среди поляков больше, чем сторонников.