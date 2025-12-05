Опитування: кожен четвертий поляк хоче вийти з ЄС

Згідно з новим опитуванням, чверть громадян Польщі були б готові підтримати вихід своєї країни з Євросоюзу..

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в результатах опитування, проведеного на замовлення журналу "Le Grand Continental", повідомляє Polsat News.

Згідно з опитуванням Eurobazooka, 69% громадян Польщі підтримують членство своєї країни в Європейському Союзі, тоді як 25% – виступають вихід з ЄС.

Опитування проводилося також у Німеччині, Франції, Іспанії, Португалії, Бельгії, Нідерландах та Хорватії. Його результати показали, що переважна більшість громадян ЄС задоволені діяльністю спільноти та хочуть залишатися її частиною. Загалом 74% опитаних підтримують членство в Європейському Союзі. В середньому 19% громадян хочуть вийти з ЄС, тоді як 7% не мають думки з цього питання.

Найбільш проєвропейською країною виявилася Португалія: опитування показало, що 90% її громадян не хочуть виходити з ЄС. Іспанія досягла такого ж високого результату: 89% її населення хочуть залишитися в ЄС. Німеччина посіла третє місце з 78% підтримки членства.

Польща є однією з найбільш скептично налаштованих країн щодо перебування в ЄС. Ситуація гірша лише у Франції, де 27% респондентів хочуть вийти з ЄС, а 67% хочуть залишитися в євроспільноті.

Три роки тому 92% поляків підтримували членство в ЄС, а два роки потому – лише 77%. Цього року спостерігається найгірший результат, і, як зазначає видання, дані про рекордні 25% підтримки Polexit викликають тривогу.

Нагадаємо, опитування від IBRiS на замовлення порталу Defence24 та ініціативи Stand With Ukraine засвідчило, що частка противників вступу України до ЄС і НАТО серед поляків більша, аніж прихильників. За вступ України до ЄС висловилися 35% опитаних, до НАТО – 37%. При цьому проти – по 42% респондентів.

Інше опитування від IBRiS на замовлення порталу Defence24 та ініціативи Stand With Ukraine показало, що 46% поляків хотіли б скорочення чи припинення військової допомоги Україні.