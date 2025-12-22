У Фінляндії підвищують граничний вік резервістів до 65 років

Президент Фінляндії Александр Стубб у понеділок підписав закон про підвищення граничного віку резервістів до 65 років.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило фінське Міністерство оборони.

Згідно з законом, фінські призовники будуть належати до резерву незалежно від їхнього військового звання до кінця року, в якому їм виповнюється 65 років – тобто на 15 років більше для рядового складу та на 5 років для молодшого офіцерського й офіцерського складу.

Офіцери з військовим званням полковника, коммодора або вище підлягають військовій службі без верхньої вікової межі і продовжують належати до резерву, поки вони придатні до служби.

"Завдяки цій реформі чисельність резерву збільшиться на 125 000 призовників протягом п'ятирічного перехідного періоду. У 2031 році загальний розмір резерву Фінляндії становитиме приблизно один мільйон людей", – сказав фінський міністр оборони Антті Хяккянен.

У повідомленні додають, що закон набере чинності 1 січня 2026 року, а віковий ценз 65 років застосовуватиметься лише до тих, хто підлягає військовій службі на момент набуття законом чинності.

На початку грудня німецький парламент схвалив законодавчу зміну, яка зобов'язує всіх 18-річних чоловіків заповнювати анкету про свою фізичну підготовку та готовність служити в армії. Для жінок анкета залишатиметься добровільною.

Минулого року Міністерство оборони Греції оприлюднило план реформування системи резерву країни, який передбачає створення 150 000 активних резервістів до 2030 року.