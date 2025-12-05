Бундестаг ухвалив реформу військової служби

Нижня палата німецького парламенту ухвалила реформу військової служби, якій передували запеклі дискусії в керівній коаліції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Після тривалої боротьби Бундестаг ухвалив новий закон про призов на військову службу з метою зміцнення Бундесверу.

Віцепрезидент Бундестагу Омід Нуріпур (партія "Зелені") оголосив результати голосування: було подано 596 голосів. З них 323 голоси "за", 272 голоси "проти", 1 утримався

Новий закон передбачає, що 18-річні чоловіки знову будуть зобов'язані проходити призовний медичний огляд, але служба зі зброєю поки що залишатиметься добровільною.

Законодавство передбачає значне збільшення чисельності військового персоналу, в першу чергу на добровільній основі.

Однак у разі нестачі новобранців пізніше може бути введена обов'язкова служба після подальшого затвердження законодавством. Особливо суперечливе питання про те, хто підлягатиме обов'язковому призову і як це можна реалізувати справедливо, ще не вирішено.

Бундесрат (верхня палата) ще має схвалити цей закон. Закон має набути чинності в січні 2026 року. Попередня система призову була призупинена в 2011 році.

Партії керівної коаліції досягли компромісу щодо нової моделі військової служби у листопаді.

Депутати блоку ХДС/ХСС критикували законопроєкт за те, що в ньому не вказано, за яких обставин добровільна служба може перейти в обов'язкову систему. У зв’язку з цим ухвалення законопроєкту в Бундестазі затягувалося.