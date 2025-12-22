В Финляндии повышают предельный возраст резервистов до 65 лет

Президент Финляндии Александр Стубб в понедельник подписал закон о повышении предельного возраста резервистов до 65 лет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило финское Министерство обороны.

Согласно закону, финские призывники будут принадлежать к резерву независимо от их воинского звания до конца года, в котором им исполняется 65 лет – то есть на 15 лет больше для рядового состава и на 5 лет для младшего офицерского и офицерского состава.

Офицеры с воинским званием полковника, коммодора или выше подлежат военной службе без верхнего возрастного предела и продолжают принадлежать к резерву, пока они годны к службе.

"Благодаря этой реформе численность резерва увеличится на 125 тысяч призывников в течение пятилетнего переходного периода. В 2031 году общий размер резерва Финляндии составит примерно один миллион человек", – сказал финский министр обороны Антти Хяккянен.

В сообщении добавляется, что закон вступит в силу 1 января 2026 года, а возрастной ценз 65 лет будет применяться только к тем, кто подлежит военной службе на момент вступления закона в силу.

В начале декабря немецкий парламент одобрил законодательное изменение, которое обязывает всех 18-летних мужчин заполнять анкету о своей физической подготовке и готовности служить в армии. Для женщин анкета будет оставаться добровольной.

В прошлом году Министерство обороны Греции обнародовало план реформирования системы резерва страны, который предусматривает создание 150 тысяч активных резервистов до 2030 года.