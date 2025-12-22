Скандальний кандидат у міністри Чехії не переконав президента

Президента Чехії Петра Павела не переконали пояснення, які в понеділок надав йому кандидат у міністри довкілля від партії "Автомобілісти за себе" Філіп Турек під час зустрічі.

Як пише "Європейська правда", про це Павел повідомив на X.

Павел сказав, що задовольнив прохання Турека і прийняв його для обговорення його кандидатури на посаду міністра з питань навколишнього середовища Чехії в уряді Андрея Бабіша.

"Я вислухав його аргументи, які публічно обговорюються у зв'язку з його заявами та діями. Однак надані пояснення мене не переконали, і мої застереження щодо можливого призначення Філіпа Турека міністром залишаються", – додав чеський президент.

У пресслужбі Павела окремо сказали, що своїми публічними заявами Турек "створює у значної частини громадськості переконання, що він применшує значення одного з найгірших тоталітарних режимів ХХ століття, нацистської Німеччини".

"Президент глибоко переконаний, що людина з такою поведінкою та манерами не може бути міністром уряду Чеської Республіки, і припускає, що з цих причин прем'єр-міністр не запропонує його на посаду міністра", – йдеться в повідомленні.

Раніше у Чехії пройшли протести проти призначення представника "Автомобілістів" міністром з питань довкілля.

Нагадаємо, Турек опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі в минулому, а також звинувачення з боку його колишньої дівчини в насильстві.

Читайте детальніше про новий уряд Чехії: Празька зима: що очікувати від уряду Андрея Бабіша і чи залишиться Чехія союзником України.