У Чехії скандал через расистські й ксенофобні публікації кандидата на пост глави МЗС

Чеська поліція розпочала розслідування щодо постів у соцмережах кандидата у міністри закордонних справ Чехії Філіпа Турека, якого пропонує партія "Автомобілісти".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

У п'ятницю видання Deník N опублікувало архів уже видалених постів Турека в соціальних мережах, зроблені у віддаленому минулому.

Видання повідомило, що Турек неодноразово публікував у Facebook відкрито расистські, ксенофобні, сексистські та гомофобні висловлювання, а також численні алюзії на нацистського лідера Адольфа Гітлера та фашистського диктатора Беніто Муссоліні.

Він нібито назвав колишнього президента США Барака Обаму "негром, який може тільки продавати гашиш на вокзалі". Ксенофобські висловлювання були спрямовані і проти британської королівської сім'ї після одруження Меган з Гаррі.

Переможець нещодавніх парламентських виборів Андрій Бабіш з популістського руху ANO в суботу зажадав пояснень і назвав звинувачення проти Турека серйозними.

Бабіш веде переговори про формування уряду з "Автомобілістами" та ультраправою, антиєвропейською та антиімміграційною партією SPD. У п'ятницю було оголошено про досягнення базової угоди між партіями.

Лідер "Автомобілістів" Петр Мачінка заявив у суботу, що повністю довіряє Туреку, і що ці повідомлення заважають формуванню нового уряду.

Турек заявив, що "це маніпуляція, бо хтось хоче перешкодити формуванню нового уряду".

За оцінкою адвокатів, будь-яке розслідування вищезгаданих постів, скоріш за все, буде безрезультатним, оскільки термін давності минув.

Новообраний депутат Турек також нещодавно похвалився колекцією предметів нацистської тематики, таких як свічник і кинджал.

Турек також похвалився в соціальних мережах за шість місяців до виборів фотографією, на якій він їде зі швидкістю 200 кілометрів на годину. Спочатку він стверджував, що це німецька автомагістраль, де в деяких місцях немає обмеження швидкості. Однак згодом з'ясувалося, що він збрехав.

Раніше Андрей Бабіш казав, що розраховує завершити переговори про формування коаліції до початку листопада.

