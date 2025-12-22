Скандальный кандидат в министры Чехии не убедил президента

Президента Чехии Петра Павела не убедили объяснения, которые в понедельник предоставил ему кандидат в министры окружающей среды от партии "Автомобилисты за себя" Филипп Турек во время встречи.

Как пишет "Европейская правда", об этом Павел сообщил на X.

Павел сказал, что удовлетворил просьбу Турека и принял его для обсуждения его кандидатуры на пост министра по вопросам окружающей среды Чехии в правительстве Андрея Бабиша.

"Я выслушал его аргументы, которые публично обсуждаются в связи с его заявлениями и действиями. Однако предоставленные объяснения меня не убедили, и мои предостережения относительно возможного назначения Филиппа Турека министром остаются", – добавил чешский президент.

В пресс-службе Павела отдельно сказали, что своими публичными заявлениями Турек "создает у значительной части общественности убеждение, что он преуменьшает значение одного из худших тоталитарных режимов ХХ века, нацистской Германии".

"Президент глубоко убежден, что человек с таким поведением и манерами не может быть министром правительства Чешской Республики, и предполагает, что по этим причинам премьер-министр не предложит его на должность министра", – говорится в сообщении.

Ранее в Чехии прошли протесты против назначения представителя "Автомобилистов" министром по вопросам окружающей среды.

Напомним, Турек оказался под следствием из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев в прошлом, а также обвинений со стороны его бывшей девушки в насилии.

Читайте подробнее о новом правительстве Чехии: Пражская зима: чего ожидать от правительства Андрея Бабиша и останется ли Чехия союзником Украины.