У кількох містах Чехії студенти влаштували страйк проти ймовірного міністра довкілля

Сотні чеських студентів вийшли на акцію протесту у Празі та ще кількох містах проти очікуваного призначення міністром довкілля представника партії "Автомобілісти".

Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда".

Сотні студентів технікумів та університетів у Празі замість пар пішли на акцію протесту проти очікуваного призначення міністром довкілля представника партії "Автомобілісти".

Jan Šponar, Novinky

Учасники акції, серед яких було і багато представників профільних ініціатив – як "Грінпіс" і "П’ятниці задля майбутнього" – зустрілись перед факультетом мистецтв Карлового університету і звідти рушили через площі міста до Празького граду.

Jan Šponar, Novinky

Студенти вигукували гасла "Хто як не ми", "За кращий клімат, за вільний світ", "З нас досить автомобілістів, це наше майбутнє".

Окремі учасники у коментарях ЗМІ зауважили, що стурбовані тим, що "Автомобілістам" з їхньою ідеологією та скепсисом до проблеми зміни клімату віддають міністерство з рівно протилежною функцією, тоді як представникам партії "краще підходило б Міністерство транспорту".

Окрім Праги, протести пройшли також у Брно й Остраві.

Нагадаємо, скандальний представник партії Філіп Турек більше не претендує на міністерську посаду через проблеми зі здоров’ям.

Президент Чехії Петр Павел у вівторок, 9 грудня, призначив премʼєр-міністром лідера популістського руху ANO Андрея Бабіша.

