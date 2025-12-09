У кількох містах Чехії студенти влаштували страйк проти ймовірного міністра довкілля
Сотні чеських студентів вийшли на акцію протесту у Празі та ще кількох містах проти очікуваного призначення міністром довкілля представника партії "Автомобілісти".
Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда".
Сотні студентів технікумів та університетів у Празі замість пар пішли на акцію протесту проти очікуваного призначення міністром довкілля представника партії "Автомобілісти".
Учасники акції, серед яких було і багато представників профільних ініціатив – як "Грінпіс" і "П’ятниці задля майбутнього" – зустрілись перед факультетом мистецтв Карлового університету і звідти рушили через площі міста до Празького граду.
Студенти вигукували гасла "Хто як не ми", "За кращий клімат, за вільний світ", "З нас досить автомобілістів, це наше майбутнє".
Окремі учасники у коментарях ЗМІ зауважили, що стурбовані тим, що "Автомобілістам" з їхньою ідеологією та скепсисом до проблеми зміни клімату віддають міністерство з рівно протилежною функцією, тоді як представникам партії "краще підходило б Міністерство транспорту".
Окрім Праги, протести пройшли також у Брно й Остраві.
Нагадаємо, скандальний представник партії Філіп Турек більше не претендує на міністерську посаду через проблеми зі здоров’ям.
Президент Чехії Петр Павел у вівторок, 9 грудня, призначив премʼєр-міністром лідера популістського руху ANO Андрея Бабіша.
