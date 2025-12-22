У Чехії вирішать подальшу долю "снарядної ініціативи" для України в січні

Рішення про майбутнє чеської ініціативи з постачання Україні артилерійських снарядів буде ухвалене на засіданні Ради національної безпеки Чехії 7 січня.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це в понеділок повідомив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш.

Після засідання уряду в понеділок Бабіш сказав, що чеська ініціатва щодо снарядів, "безумовно, була хорошою річчю, питання в тому, чи відбулася вона без корупції".

"Це питання буде обговорюватися на засіданні Ради національної безпеки 7 січня", – сказав він, додавши, що запропонує остаточну позицію, не вдаючись у подробиці.

Високопоставлений військовий чиновник НАТО висловив обережний оптимізм минулого тижня щодо продовження ініціативи. Він сказав, що цього року буде поставлено 1,8 мільйона артилерійських боєприпасів, що становить 43% від загального обсягу боєприпасів, поставлених Києву.

Раніше лідер партії-переможниці цьогорічних виборів ANO Андрей Бабіш обіцяв скасувати "снарядну ініціативу", яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси.

Водночас потім він помʼякшив свою риторику щодо ініціативи – зокрема, сказав, що нею мають займатись на рівні НАТО.

Нагадаємо, раніше під час "Рамштайну" Чехія оголосила, що у межах "Чеської ініціативи" на 2026 рік вже профінансовано постачання 760 тисяч артилерійських снарядів.