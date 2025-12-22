В Чехии решат дальнейшую судьбу "снарядной инициативы" для Украины в январе

Решение о будущем чешской инициативы по поставкам Украине артиллерийских снарядов будет принято на заседании Совета национальной безопасности Чехии 7 января.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом в понедельник сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

После заседания правительства в понедельник Бабиш сказал, что чешская инициатива по снарядам "безусловно, была хорошей вещью, вопрос в том, состоялась ли она без коррупции".

"Этот вопрос будет обсуждаться на заседании Совета национальной безопасности 7 января", – сказал он, добавив, что предложит окончательную позицию, не вдаваясь в подробности.

Высокопоставленный военный чиновник НАТО выразил осторожный оптимизм на прошлой неделе относительно продолжения инициативы. Он сказал, что в этом году будет поставлено 1,8 миллиона артиллерийских боеприпасов, что составляет 43% от общего объема боеприпасов, поставленных Киеву.

Ранее лидер партии-победительницы на выборах этого года ANO Андрей Бабиш обещал отменить "снарядную инициативу", которая помогает поставлять Украине артиллерийские боеприпасы.

В то же время потом он смягчил свою риторику в отношении инициативы – в частности, сказал, что ею должны заниматься на уровне НАТО.

Напомним, ранее во время "Рамштайна" Чехия объявила, что в рамках "Чешской инициативы" на 2026 год уже профинансирована поставка 760 тысяч артиллерийских снарядов.