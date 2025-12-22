Заступник міністра закордонних справ Росії Сергєй Рябков сказав, що Москва готова надати Європейському Союзу "юридичні" зобовʼязання не нападати на нього.

Як пише "Європейська правда", його слова цитує російське видання "Коммерсант".

За словами Рябкова, переконання Євросоюзу в можливому нападі з боку Росії викликає "занепокоєння".

"Саме під приводом того, що Москва нібито виношує агресивні плани і має намір в найближчі роки вторгнутися в натовські держави, в європейських столицях запущені масштабні програми ремілітаризації", – вважає заступник глави МЗС Росії.

"(Росія. – Ред.) навіть готова зафіксувати це юридично в контексті потенційного врегулювання нинішньої кризи на основі принципу рівної і неподільної безпеки", – додав він.

Минулого тижня агентство Reuters з посиланням на джерела опублікувало дані, за якими звіти американських спецслужб нібито продовжують попереджати про наміри Владіміра Путіна захопити всю Україну і повернути частини Європи, які належали колишній радянській імперії.

19 грудня господар Кремля Владімір Путін пригрозив Європі "великомасштабним збройним конфліктом" у разі блокади Калінінградської області.

Генсек НАТО Марк Рютте 11 грудня застеріг держави Альянсу, що вони є наступною ціллю Росії, та закликав до негайних дій.