Звіти американських спецслужб продовжують попереджати, що правитель Росії Владімір Путін має намір захопити всю Україну і повернути частини Європи, які належали колишній радянській імперії.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, заявили шість джерел.

Ці звіти подають картину, яка різко відрізняється від тієї, яку малюють президент США Дональд Трамп і його переговорники з питань миру в Україні, які заявляють, що Путін хоче покласти край конфлікту. За словами одного з джерел, найсвіжіший із цих звітів датується кінцем вересня.

Розвідка також суперечить запереченням російського лідера, що він не є загрозою для Європи.

Висновки США є незмінними з моменту початку повномасштабного вторгнення Путіна в 2022 році. За даними джерел, вони в основному збігаються з думкою європейських лідерів і розвідувальних агентств, що він прагне заволодіти всією Україною і територіями колишніх радянських республік, включаючи членів НАТО.

"Розвідка завжди стверджувала, що Путін хоче більше", – сказав Майк Квіглі, член Комітету з розвідки Палати представників від Демократичної партії, в інтерв'ю Reuters. "Європейці переконані в цьому. Поляки абсолютно переконані в цьому. Балтійські країни вважають, що вони перші", – зазначив він.

"Команда президента досягла значного прогресу в питанні припинення війни", а Трамп заявив, що мирна угода "ближча, ніж будь-коли раніше", – сказав представник Білого дому, не коментуючи розвіддані.

Державний секретар Марко Рубіо у пʼятницю сказав, що США "досягли значного прогресу" в переговорах щодо України, але попередив, що "попереду ще довгий шлях".

Повідомляли, що представник очільника Кремля Кирил Дмитрієв відвідає Маямі 20-21 грудня для проведення переговорів з представником американського президента Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером щодо "мирного плану" США.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що 19 грудня вони з начальником Генерального штабу Збройних сил України Андрієм Гнатовим розпочинають черговий раунд консультацій з американською стороною.