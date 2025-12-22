Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что Москва готова предоставить Европейскому Союзу "юридические" обязательства не нападать на него.

Как пишет "Европейская правда", его слова цитирует российское издание "Коммерсант".

По словам Рябкова, убеждение Евросоюза в возможном нападении со стороны России вызывает "беспокойство".

"Именно под предлогом того, что Москва якобы вынашивает агрессивные планы и намеревается в ближайшие годы вторгнуться в страны НАТО, в европейских столицах запущены масштабные программы ремилитаризации", – считает заместитель главы МИД России.

"(Россия. – Ред.) даже готова зафиксировать это юридически в контексте потенциального урегулирования нынешнего кризиса на основе принципа равной и неделимой безопасности", – добавил он.

На прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на источники опубликовало данные, по которым отчеты американских спецслужб якобы продолжают предупреждать о намерениях Владимира Путина захватить всю Украину и вернуть части Европы, которые принадлежали бывшей советской империи.

19 декабря хозяин Кремля Владимир Путин пригрозил Европе "крупномасштабным вооруженным конфликтом" в случае блокады Калининградской области.

Генсек НАТО Марк Рютте 11 декабря предупредил государства Альянса, что они являются следующей целью России, и призвал к немедленным действиям.