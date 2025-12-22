ЗМІ: у НАТО вважають, що Росія розробляє зброю проти Starlink

Розвідувальні агентства двох країн НАТО підозрюють, що Росія розробляє нову зброю, спрямовану проти супутників і зокрема системи супутникового звʼязку Starlink Ілона Маска.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі агентства AP.

За даними документів розвідслужб країн НАТО, з якими ознайомилось AP, у Росіхї розроблять зброю, яка може випустити сотні тисяч осколків у космос і масово уразити супутники.

При цьому, як вважається, осколки будуть розміром лише кілька міліметрів і їх не виявлять ні наземні, ні космічні системи, які шукають об'єкти в космосі. Тому буде важко звинуватити Росію в таких атаках.

У розвідці НАТО оцінюють, що після такої атаки осколки та уламки супутників з часом впадуть на Землю і можуть пошкодити інші об'єкти, що обертаються навколо неї.

Аналітики, опитані AP, водночас вважають, що через такі наслідки та ризик для власних супутників Росії Москва може вирішити не використовувати таку зброю.

У переглянутих агентством документах розвідки стверджується, що Росія вважає супутники Starlink надзвичайно великою загрозою, зокрема в контексті допомоги Україні під час російського повномасштабного вторгнення.

Низка західних країн публічно попереджають про зростання загроз для супутників, які є необхідними для військових і економічних цілей, з боку Росії.

Москва заявляє, що виступає проти будь-якої зброї в космосі, і заперечує твердження США про те, що вона вивела на орбіту Землі зброю, здатну атакувати інші супутники.

У НАТО стривожені тим, що Росія розглядає можливість розміщення ядерної зброї в космосі.