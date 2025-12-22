СМИ: в НАТО считают, что Россия разрабатывает оружие против Starlink

Разведывательные агентства двух стран НАТО подозревают, что Россия разрабатывает новое оружие, направленное против спутников и, в частности, системы спутниковой связи Starlink Илона Маска.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале агентства AP.

По данным документов разведслужб стран НАТО, с которыми ознакомилось AP, в России разработают оружие, которое может выпустить сотни тысяч осколков в космос и массово поражать спутники.

При этом, как считается, осколки будут размером всего несколько миллиметров и их не обнаружат ни наземные, ни космические системы, которые ищут объекты в космосе. Поэтому будет трудно обвинить Россию в таких атаках.

В разведке НАТО оценивают, что после такой атаки осколки и обломки спутников со временем упадут на Землю и могут повредить другие объекты, вращающиеся вокруг нее.

Аналитики, опрошенные AP, в то же время считают, что из-за таких последствий и риска для собственных спутников России Москва может решить не использовать такое оружие.

В просмотренных агентством документах разведки утверждается, что Россия считает спутники Starlink чрезвычайно большой угрозой, в частности в контексте помощи Украине во время российского полномасштабного вторжения.

Ряд западных стран публично предупреждают о росте угроз для спутников, которые необходимы для военных и экономических целей, со стороны России.

Москва заявляет, что выступает против любого оружия в космосе, и отрицает утверждение США о том, что она вывела на орбиту Земли оружие, способное атаковать другие спутники.

В НАТО обеспокоены тем, что Россия рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе.