Сікорський не вірить у виведення військ США з Європи

Віцепрем'єр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не вірить, що США виведуть свої війська з Європи, але вважає необхідним для європейських країн більше відповідати за власну оборону.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на PAP, про це Сікорський сказав в інтервʼю для чеського тижневика Respekt (під пейволом).

Глава польського МЗС висловив переконання, що США не вирішать покинути Європу. Головною причиною, на його думку, є значення, яке для американців має сильний і незалежний Євросоюз.

"ЄС як ціле є більш складним партнером для переговорів, ніж окремі країни", – сказав він.

Сікорський також торкнувся нової Стратегії національної безпеки США, яку він вважає реалістичною, хоча й ідеологічно суперечливою.

"Європа повинна більше дбати про себе і свою безпеку. Ми, поляки, роками виділяємо 2% ВВП на оборону, а цього року наближаємося до 5%", – сказав він.

У контексті стратегії США Сікорський розкритикував зауваження про надто велику кількість іммігрантів в ЄС, назвавши їх "дивними з погляду країни, побудованої іммігрантами".

Він підкреслив, що Польща усвідомлює свою роль як союзника США та впливового члена ЄС.

Нагадаємо, 5 грудня США оприлюднили нову стратегію національної безпеки. У ній підкреслюють, що політика США щодо Європи повинна зосередитися на поверненні до стратегічної стабільності у відносинах з Росією, наданні Європі більшої відповідальності за власну оборону та запобіганні подальшому розширенню НАТО.

За даними ЗМІ, Пентагон готує зміни в структурі збройних сил – європейське командування втратить вплив.