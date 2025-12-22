Сикорский не верит в вывод войск США из Европы

Вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не верит, что США выведут свои войска из Европы, но считает необходимым для европейских стран больше отвечать за собственную оборону.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на PAP, об этом Сикорский сказал в интервью для чешского еженедельника Respekt (под пейволом).

Глава польского МИД выразил убеждение, что США не решат покинуть Европу. Главной причиной, по его мнению, является значение, которое для американцев имеет сильный и независимый Евросоюз.

"ЕС как целое является более сложным партнером для переговоров, чем отдельные страны", – сказал он.

Сикорский также коснулся новой Стратегии национальной безопасности США, которую он считает реалистичной, хотя и идеологически противоречивой.

"Европа должна больше заботиться о себе и своей безопасности. Мы, поляки, годами выделяем 2% ВВП на оборону, а в этом году приближаемся к 5%", – сказал он.

В контексте стратегии США Сикорский раскритиковал замечания о слишком большом количестве иммигрантов в ЕС, назвав их "странными с точки зрения страны, построенной иммигрантами".

Он подчеркнул, что Польша осознает свою роль как союзника США и влиятельного члена ЕС.

Напомним, 5 декабря США обнародовали новую стратегию национальной безопасности. В ней подчеркивается, что политика США в отношении Европы должна сосредоточиться на возвращении к стратегической стабильности в отношениях с Россией, предоставлении Европе большей ответственности за собственную оборону и предотвращении дальнейшего расширения НАТО.

По данным СМИ, Пентагон готовит изменения в структуре вооруженных сил – европейское командование потеряет влияние.