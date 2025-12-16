ЗМІ: Пентагон готує зміни в структурі збройних сил, європейське командування втратить вплив

Високопосадовці Пентагону готують план пониження статусу декількох основних штабів Збройних сил США та зміни балансу сил серед вищих генералів у рамках масштабної консолідації, якої домагається міністр оборони Піт Гегсет.

Про це The Washington Post повідомили джерела, обізнані з цим питанням, передає "Європейська правда".

У разі прийняття цей план призведе до найзначніших змін у вищих ешелонах військової ієрархії за останні десятиліття, частково виконуючи обіцянку Гегсета порушити статус-кво і скоротити кількість чотиризіркових генералів у збройних силах.

За словами п'яти осіб, обізнаних з цим питанням, реформа зменшить значення штаб-квартир Центрального командування США, Європейського командування США та Африканського командування США, перевівши їх під контроль нової організації, відомої як Міжнародне командування США.

Очікується, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн найближчими днями детально розповість Гегсету про цю пропозицію, про яку раніше не повідомлялося. Такі кроки доповнять інші зусилля адміністрації, спрямовані на перерозподіл ресурсів з Близького Сходу та Європи і зосередження уваги на розширенні військових операцій у Західній півкулі, заявили ці особи.

Пентагон майже не поділився з Конгресом жодними деталями, а відсутність комунікації стурбувала членів комітетів Сенату і Палати представників з питань збройних сил, очолюваних республіканцями, за словами двох осіб, обізнаних з тим, як комітети готувалися до пропозиції. Вищі офіцери відповідних команд також чекають на більш детальну інформацію, заявили офіційні особи.

У сукупності ці кроки зменшать кількість вищих військових штабів – відомих як бойові командування – з 11 до восьми, а також скоротять кількість чотиризіркових генералів і адміралів, які підпорядковуються безпосередньо Гегсету.

Будь-які зміни потребуватимуть схвалення Гегсета та президента Дональда Трампа. Ці кроки будуть включені до Єдиного плану командування Пентагону, в якому визначено ролі основних штабів збройних сил.

НАТО вже давно очікує, що США скоротять чисельність своїх військ в Європі, щоб зосередитися на Індо-Тихоокеанському регіоні та конкуренції з Китаєм. Очікується, що найближчими днями Сенат США ухвалить Закон про внесення змін до національної оборони (NDAA), який обмежить виведення військ з Європи. Проєкт закону передбачає, що адміністрація Трампа не може скоротити чисельність військ в Європі нижче 76 000 осіб у довгостроковій перспективі. Палата представників вже схвалила ці плани минулого тижня.

Нагадаємо, 5 грудня США оприлюднили нову стратегію національної безпеки. У ній підкреслюють, що політика США щодо Європи повинна зосередитися на поверненні до стратегічної стабільності у відносинах з Росією, наданні Європі більшої відповідальності за власну оборону та запобіганні подальшому розширенню НАТО.

У Європі з критикою відреагували на зміст документа. Зокрема, європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс висловив припущення, що стратегія національної безпеки США спрямована на підрив європейської єдності.