Пісторіус: Путін не зацікавлений у припиненні війни проти України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що російський правитель Владімір Путін не виявляє зацікавленості у завершенні війни проти України.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю виданню Die Zeit (за пейволом).

Пісторіус сказав, що єдиним, хто може негайно припинити війну, є Владімір Путін.

"Незважаючи на зусилля американців, європейців та українців щодо досягнення перемир'я, з Москви не надходить жодних сигналів про те, що Путін зацікавлений у припиненні війни", – додав він.

Водночас міністр високо оцінив переговори у Берліні 15-16 грудня щодо завершення війни в Україні.

"Канцлер Мерц чітко дав зрозуміти, що європейці мають право голосу в переговорах про майбутнє України. Європейські партнери узгодили в Берліні свої позиції з позиціями США та України. Це також було важливо", – сказав Пісторіус.

"А безвідсотковий кредит у розмірі 90 мільярдів євро, про який було вирішено на саміті ЄС у Брюсселі, допоможе Україні покрити військові потреби на найближчі два роки", – додав він.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив у неділю, що переговорники ближче, ніж будь-коли під час війни, до укладення мирної угоди між Росією та Україною, але попереду найскладніша стадія.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що на мирних переговорах щодо України було досягнено прогресу, проте впевненості у досягненні мирного врегулювання немає.