Венс: США бачать прогрес у переговорах щодо України, але не знають, чи буде мир

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що на мирних переговорах щодо України було досягнено прогресу, проте впевненості у досягненні мирного врегулювання немає.

Про це він сказав у інтерв’ю UnHerd, повідомляє "Європейська правда", яке вийшло 22 грудня.

За словами Венса, під час переговорів є труднощі з трьома сторонами, залученими до них: з українцями, росіянами та європейцями. Проте, на його думку, "проривом" є те, що "всі (суперечливі) питання винесені на відкрите обговорення", тоді як "спочатку була невелика гра в заплутування".

Далі Венс перерахував найсуперечливіші питання переговорів, серед яких ключове – територіальне.

"Росіяни дійсно хочуть контролювати територію Донецька (Донецької області. – Ред.). Українці, що зрозуміло, вважають це серйозною проблемою безпеки, (навіть якщо) вони приватно визнають, що зрештою, ймовірно, втратять Донецьк (всю Донецьку область. – Ред.) але, знаєте, зрештою: це може статися через 12 місяців, а може і пізніше. Тож ця територіальна поступка є значною перешкодою в переговорах – ця жахлива територіальна поступка, я б сказав", – зазначив Джей Ді Венс.

Також, за його словами, є "дещо менш важливі питання".

"Хто контролює ядерний об'єкт (у Запоріжжі)? Чи можна його контролювати спільно? Чи потрібно, щоб його контролювала одна або кілька сторін? Що в врешті-решт станеться з етнічними росіянами, які все ще перебувають в Україні? Що станеться з етнічними українцями, які все ще перебувають у Росії? З українцями, які зараз перебувають на (окупованій Росією) території, але хочуть жити в Україні? Як це можна полегшити? Багато росіян задавали подібні питання. І, звичайно, є питання про відбудову", – сказав віцепрезидент США.

За словами Венса, він не виступає проти того, що ті чи інші питання зливають у пресу, та вважає, що усі сторони беруть участь у переговорах "добросовісно". Та, оцінюючи перспективу досягнення миру, віцепрезидент США не висловив упевненості, що це неодмінно відбудеться.

"Ми будемо продовжувати намагатися вести переговори. І я думаю, що ми досягли прогресу, але сидячи тут сьогодні, я не можу з упевненістю сказати, що ми дійдемо до мирного вирішення. Я думаю, що є велика ймовірність, що ми це зробимо, але є також велика ймовірність, що ми цього не зробимо", – сказав віцепрезидент США.

21 грудня секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що зустрічі з американськими та європейськими партнерами протягом останніх трьох днів у Флориді були продуктивними і конструктивними.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф також заявив, що переговори між представниками США, Європи та України, були продуктивними.