Президент Фінляндії каже, що в мирних переговорах лишились найскладніші 5% розбіжностей

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив у неділю, що переговорники ближче, ніж будь-коли під час війни, до укладення мирної угоди між Росією та Україною, але попереду найскладніша стадія.

Про це він сказав в ефірі Fox News, передає "Європейська правда".

Стубб віддав належне американським зусиллям у прагненні досягти миру.

"Ми, ймовірно, ближче [до досягнення мирної угоди], ніж будь-коли за час цієї війни", – сказав він.

Фінський президент додав, що спеціальні посланці президента Дональда Трампа, Джаред Кушнер і Стів Віткофф, провели останні кілька тижнів, "працюючи цілодобово", щоб зменшити розбіжності між двома сторонами.

Стубб вказав на єдність західних союзників після переговорів в Берліні, наводячи два ключові висновки.

"Перший – це те, що Європа, Україна та США були єдині у своєму рішенні досягти справедливого і тривалого миру... а другий – це ідея гарантій безпеки для України. Тож ми майже досягли мети, але найскладніші 5% ще попереду", – сказав він.

Незважаючи на жорстку публічну риторику російського правителя Владіміра Путіна, Стубб припустив, що за закритими дверима переговорники з Москви можуть бути більш гнучкими, назвавши контраст між публічними заявами та приватними переговорами "досить типовим у дипломатії".

Проте він попередив, що головною метою Росії залишається "фактично знищити існування України".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що на мирних переговорах щодо України було досягнено прогресу, проте впевненості у досягненні мирного врегулювання немає.

21 грудня секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що зустрічі з американськими та європейськими партнерами протягом останніх трьох днів у Флориді були продуктивними і конструктивними.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф також заявив, що переговори між представниками США, Європи та України були продуктивними.