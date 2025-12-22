Писториус: Путин не заинтересован в прекращении войны против Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что российский правитель Владимир Путин не проявляет заинтересованности в завершении войны против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью изданию Die Zeit (за пейволом).

Писториус сказал, что единственным, кто может немедленно прекратить войну, является Владимир Путин.

"Несмотря на усилия американцев, европейцев и украинцев по достижению перемирия, из Москвы не поступает никаких сигналов о том, что Путин заинтересован в прекращении войны", – добавил он.

В то же время министр высоко оценил переговоры в Берлине 15-16 декабря по завершению войны в Украине.

"Канцлер Мерц четко дал понять, что европейцы имеют право голоса в переговорах о будущем Украины. Европейские партнеры согласовали в Берлине свои позиции с позициями США и Украины. Это также было важно", – сказал Писториус.

"А беспроцентный кредит в размере 90 миллиардов евро, о котором было решено на саммите ЕС в Брюсселе, поможет Украине покрыть военные нужды на ближайшие два года", – добавил он.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил в воскресенье, что переговорщики ближе, чем когда-либо во время войны, к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, но впереди самая сложная стадия.

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что на мирных переговорах по Украине был достигнут прогресс, однако уверенности в достижении мирного урегулирования нет.