Пісторіус пояснив, чому для Європи важлива військова присутність США

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що попри значну перевагу Європи над Росією у чисельності військ та витратах на озброєння ключову роль відіграє ядерне стримування, яке залежить від США.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю виданню Die Zeit (за пейволом).

Пісторіус визнав, що навіть у разі гіпотетичного виходу США з НАТО європейські держави мають велику кількість військ і звичайних озброєнь, а також посилюють військову співпрацю.

"Проте все ще є прогалини. Якщо Росія зможе атакувати будь-яке місце в Західній і Центральній Європі своїми ракетами середньої дальності з Калінінграда, а ми маємо мало засобів для конвенційного відбиття атаки, ми опинимося в скрутному становищі – і ймовірність атаки зросте", – додав він.

Далі міністр сказав, що Європа не має засобів ядерного стримування, які могли б зрівнятись із російськими, "незважаючи на всі можливості французів і британців".

"Для цього нам як і раніше потрібні американці", – вважає Пісторіус, нагадавши, що Німеччина взяла на себе зобовʼязання ніколи не мати власної ядерної зброї.

У цьому ж інтервʼю Пісторіус скептично оцінив сценарій повномасштабної війни Росії та НАТО, але наголосив, що це не позбавляє Бундесвер від необхідності переозброюватись.

Міністр оборони Німеччини також вважає, що російський правитель Владімір Путін не виявляє зацікавленості у завершенні війни проти України.