Глава Міноборони Німеччини не вірить у повномасштабну війну Росії та НАТО

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус скептично оцінює сценарій повномасштабної війни Росії та НАТО, але наголошує, що це не позбавляє Бундесвер від необхідності переозброюватись.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю виданню Die Zeit (за пейволом).

Пісторіуса попросили прокоментувати слова генсека Альянсу Марка Рютте про те, що НАТО має бути "готовим до війни такого масштабу, яку пережили наші діди та прадіди".

"Можливо, він хотів дуже яскраво описати, що може статися. Я не вірю в такий сценарій. На мою думку, Путін не має наміру вести повномасштабну світову війну проти НАТО", – сказав міністр.

На його думку, Путін хоче знищити НАТО зсередини, піддаючи сумніву його єдність і перевіряючи реакцію Альянсу на неодноразові порушення свого повітряного простору.

"Чи залишаться (винищувачі. – Ред.) Eurofighter союзників на землі, бо вони більше не сприймають це серйозно? Чи відступлять вони, бо нічого не відбувається? Або вони готові оголосити статтю 5, якщо щось трапиться на кордонах Балтії? І Путін стратегічно працює над тим, щоб змусити американців відступити", – додав Пісторіус.

Він сказав, що для Бундесверу це означає збільшення чисельності збройних сил і резерву.

"Паралельно з цим ми прискорили закупівлю зброї і вже три роки поспіль встановлюємо рекорди. Проте перед нами стоїть великий виклик, тому що виробничі потужності спочатку потрібно збільшити, а склади не можна заповнити за одну ніч", – сказав міністр.

2 грудня російський лідер Владімір Путін заявив, що якщо Європа "хоче розпочати війну з нами і почне її, ми готові до цього".

Європейський комісар з оборони Андрюс Кубілюс вважає, що Путін може дати наказ про напад на одну з держав НАТО протягом наступних 2-4 років.