Писториус объяснил, почему для Европы важно военное присутствие США

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что, несмотря на значительное превосходство Европы над Россией в численности войск и расходах на вооружение, ключевую роль играет ядерное сдерживание, которое зависит от США.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью изданию Die Zeit (за пейволом).

Писториус признал, что даже в случае гипотетического выхода США из НАТО европейские государства имеют большое количество войск и обычных вооружений, а также усиливают военное сотрудничество.

"Однако все еще есть пробелы. Если Россия сможет атаковать любое место в Западной и Центральной Европе своими ракетами средней дальности из Калининграда, а у нас мало средств для конвенционного отражения атаки, мы окажемся в затруднительном положении – и вероятность атаки возрастет", – добавил он.

Далее министр сказал, что Европа не имеет средств ядерного сдерживания, которые могли бы сравниться с российскими, "несмотря на все возможности французов и британцев".

"Для этого нам по-прежнему нужны американцы", – считает Писториус, напомнив, что Германия взяла на себя обязательство никогда не иметь собственного ядерного оружия.

В этом же интервью Писториус скептически оценил сценарий полномасштабной войны России и НАТО, но подчеркнул, что это не избавляет Бундесвер от необходимости перевооружаться.

Министр обороны Германии также считает, что российский правитель Владимир Путин не проявляет заинтересованности в завершении войны против Украины.