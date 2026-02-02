"Европейская правда" ищет оператора-видеоредактора

"Європейська правда" шукає оператора-відеоредактора(-ку), який відповідав або відповідала би за візуальний продакшен у нашому виданні.

Ми прагнемо знайти того (або ту), кому цікава міжнародна політика і рух України до ЄС, того хто прагне реалізуватися у команді однодумців.

Залученість та бажання працювати над темою мають переважне значення над досвідом роботи, однак базові навички є необхідними від початку співпраці.

Функціональні обов’язки наразі є такими:

зйомки блогів та інтерв’ю в офісі або на виїзді для каналу https://www.youtube.com/@EuroPravda

редагування/монтаж відео для публікації на каналі (імовірно Premiere, але можливі й інші редактори, як-то DaVinci)

створення обкладинок у співпраці з редакторською командою або, зрідка, створення колажів

підтримка та розвиток каналу ЄП, пошук шляхів збільшення спільноти глядачів

спільна робота над наповненням каналу.

Обов’язкові вимоги:

тверді навички відеомонтажу для YouTube

зацікавленість міжнародною/європейською тематикою

бажання працювати і професійно розвиватися саме у нашому колективі

принаймні базове розуміння англійської

Досвід роботи з новинними відео буде перевагою, у сфері міжнародки – значною перевагою. Також, оскільки йдеться не лише про монтаж, а і про зйомку, то обов’язковим є відчуття кадру.

"Європейська правда" є україномовною командою однодумців, що працює для наближення України до НАТО і ЄС, поділяє європейські цінності та вірить у важливість своєї місії, тому Обов’язковими є також ціннісні орієнтири.

Надсилайте свої резюме та мотиваційні листи на editors@eurointegration.com.ua.

Звертаємо увагу, що редакція розташована у Києві, тож і претендентів або претенденток шукаємо зі столичного регіону, із можливістю працювати в нашій відеостудії, що обладнана у районі вул. Олеся Гончара.