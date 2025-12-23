У Польщі внаслідок витоку метану у шахті загинули двоє гірників

Двоє гірників загинули на одній з вугільних шахт в польській Сілезії внаслідок витоку метану.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Великий витік метану стався близько 17:10 у понеділок на глибині 830 метрів на шахті компанії JSW. У небезпечній зоні опинились загалом 10 шахтарів, з них восьмеро змогли вибратися звідти самостійно.

Після рятувальної операції за участі десяти команд повідомили, що двох останніх знайшли загиблими. Зазначають, що вони були багаторічними працівниками з великим досвідом.

Кілька років тому через серію вибухів метану на шахті Пньовек загинули більше десятка шахтарів і рятувальників, деяких понад рік не могли підняти на поверхню через те, що зона залишалась небезпечною. У підсумку адміністрація шахти повідомила, що загинули загалом 16 осіб.

Шахта є однією з найстаріших робочих шахт у Верхній Сілезії, тут видобувають вугілля з кінця XVIII століття.

У серпні на іншій шахті регіону внаслідок підземного поштовху постраждали четверо гірників.