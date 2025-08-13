У Польщі підземний поштовх на шахті травмував чотирьох гірників

У Польщі четверо шахтарів постраждали внаслідок підземного поштовху, який стався на шахті Сташиц-Вуєк у Катовіце.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує RMF FM.

Речниця Польської гірничої групи Ева Груднок повідомила, що поштовх стався о 3:33. У районі поштовху перебувало 9 осіб. Всі самостійно вибралися на поверхню.

Четверо постраждалих – це працівники шахти, які виконували підготовчі роботи.

Гірники потрапили до лікарень в Охойці та Мурках. Їхньому життю нічого не загрожує.

Як повідомила Груднок, шахтарі мають різні ушкодження, зокрема голови, грудної клітки, плеча та колінного суглоба.

Нагадаємо, на початку липня на гірничо-збагачувальному комбінаті у Полковіце-Сєрошовіце в Польщі через обвал породи загинув працівник.

У січні внаслідок поштовху на шахті у польській Сілезії один гірник загинув і ще 11 були госпіталізовані.