В Польше в результате утечки метана в шахте погибли два горняка

Два горняка погибли на одной из угольных шахт в польской Силезии в результате утечки метана.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Крупная утечка метана произошла около 17:10 в понедельник на глубине 830 метров на шахте компании JSW. В опасной зоне оказались 10 шахтеров, из них восемь смогли выбраться оттуда самостоятельно.

После спасательной операции с участием десяти команд сообщили, что двух последних нашли погибшими. Отмечают, что они были многолетними работниками с большим опытом.

Несколько лет назад из-за серии взрывов метана на шахте Пньовек погибли более десятка шахтеров и спасателей, некоторых более года не могли поднять на поверхность из-за того, что зона оставалась опасной. В итоге администрация шахты сообщила, что погибли всего 16 человек.

Шахта является одной из старейших действующих шахт в Верхней Силезии, здесь добывают уголь с конца XVIII века.

В августе на другой шахте региона в результате подземного толчка пострадали четверо горняков.