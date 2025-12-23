У Нідерландах авто в’їхало у натовп під час святкувань: майже 10 постраждалих

У нідерландському місті Нюнспет під час передріздвяних святкувань легкове авто наїхало на людей – вочевидь, неумисно – внаслідок чого дев’ятеро постраждали.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Інцидент стався ввечері 22 грудня у Нюнспеті, невеликому місті на схід від Амстердама, перед "парадом зі світлом", дивитись на який зійшлися багато людей. Автомобіль несподівано в’їхав у людей, що стояли уздовж вулиці. Дев’ятеро отримали травми різної тяжкості, з них троє – серйозні.

На місце прибули численні команди медиків, у тому числі гелікоптерами.

За кермом автомобіля виявилась 56-річна водійка, що проживає в одному з сусідніх сіл. Після наїзду її затримали.

У поліції повідомили, що не бачать ознак умислу, а конкретні причини події встановлюються. Мер зазначив, що, найбільш імовірно, йдеться про нещасний випадок.

