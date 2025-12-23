Укр Рус Eng

У Нідерландах авто в’їхало у натовп під час святкувань: майже 10 постраждалих

Новини — Вівторок, 23 грудня 2025, 07:33 — Марія Ємець

У нідерландському місті Нюнспет під час передріздвяних святкувань легкове авто наїхало на людей – вочевидь, неумисно – внаслідок чого дев’ятеро постраждали. 

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Інцидент стався ввечері 22 грудня у Нюнспеті, невеликому місті на схід від Амстердама, перед "парадом зі світлом", дивитись на який зійшлися багато людей. Автомобіль несподівано в’їхав у людей, що стояли уздовж вулиці. Дев’ятеро отримали травми різної тяжкості, з них троє – серйозні. 

На місце прибули численні команди медиків, у тому числі гелікоптерами. 

За кермом автомобіля виявилась 56-річна водійка, що проживає в одному з сусідніх сіл. Після наїзду її затримали. 

У поліції повідомили, що не бачать ознак умислу, а конкретні причини події встановлюються. Мер зазначив, що, найбільш імовірно, йдеться про нещасний випадок. 

Минулого тижня повідомляли, що в Амстердамі викрили склад із 8500 кг незаконної піротехніки.

Вихідними під Парижем двоє людей втонули у власному авто, яке з'їхало в Сену.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Нідерланди
Реклама: