В Нидерландах автомобиль въехал в толпу во время празднования: почти 10 пострадавших

В нидерландском городе Нюнспет во время предрождественских празднований легковой автомобиль наехал на людей – очевидно, неумышленно – в результате чего девять человек пострадали.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел вечером 22 декабря в Нюнспете, небольшом городе к востоку от Амстердама, перед "парадом со светом", посмотреть на который собралось много людей. Автомобиль неожиданно въехал в людей, стоящих вдоль улицы. Девять человек получили травмы различной степени тяжести, из них трое – серьезные.

На место прибыли многочисленные команды медиков, в том числе на вертолетах.

За рулем автомобиля оказалась 56-летняя водитель проживающая в одном из соседних сел. После наезда ее задержали.

В полиции сообщили, что не видят признаков умысла, а конкретные причины происшествия устанавливаются. Мэр отметил, что, скорее всего, речь идет о несчастном случае.

