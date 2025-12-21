Під Парижем двоє людей затонули у власному авто, яке з'їхало в Сену
У ніч проти неділі в місті Пюто під Парижем з невідомої причини припаркований автомобіль раптово поїхав уперед і з’їхав у Сену: чоловік і жінка загинули, потонувши у власному авто.
Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".
Інцидент стався в районі алеї де л’Еклюз на березі Сени. Прокуратура повідомила про відкриття провадження з метою встановлення причин смерті.
За попередніми даними слідства, наданими прокуратурою, близько 3:30 автомобіль зупинився на березі Сени, при цьому обидва пасажири залишалися всередині салону.
О 4:10 з невідомої причини транспортний засіб "різко рушив уперед", врізався на повній швидкості в невелику будівлю, розташовану нижче, після чого з’їхав у Сену.
"Пасажирка телефонувала до екстрених служб із салону автомобіля та повідомляла, що вони не можуть вибратися. Пожежники дуже швидко прибули на місце, але потерпілі вже були мертві", – повідомили Le Figaro у прокуратурі.
Обох загиблих із зупинкою серця й дихання виявили водолази бригади паризьких пожежників і незабаром після 5-ї години ранку констатували смерть.
