Польща підняла авіацію через масовану атаку РФ проти України

Польща підняла у повітря авіацію у зв’язку з триваючою комбінованою атакою Росії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", таке оголошення близько 8 ранку за Києвом опублікували в X Оперативного командування ЗС Польщі.

"У зв'язку з атакою Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, у польському повітряному просторі розпочалися операції польських та союзницьких ВПС… Були підняті винищувачі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання приведені у стан готовності", – зазначають у заяві.

❗️ Uwaga. W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa.



Підняття Польщею авіації, а віднедавна також Румунією, стало стандартною практикою після випадків, коли повітряні цілі, якими РФ атакувала Україну, залетіли на територію країн-сусідів.

6 грудня в польському місті у Люблінському воєводстві пролунали сирени повітряної тривоги під час атаки по Україні, згодом це назвали помилкою. Тоді у Польщі також піднімали авіацію.