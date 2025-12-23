Польша подняла авиацию из-за массированной атаки РФ против Украины

Польша подняла в воздух авиацию в связи с продолжающейся комбинированной атакой России против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", такое объявление около 8 утра по Киеву опубликовали в X Оперативного командования ВС Польши.

"В связи с атакой Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, в польском воздушном пространстве начались операции польских и союзных ВВС... Были подняты истребители, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания приведены в состояние готовности", – отмечается в заявлении.

❗️ Uwaga. W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ… pic.twitter.com/Kkpu5HTtnF – Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) December 23, 2025

Подъем авиации Польшей, а с недавнего времени также Румынией, стал стандартной практикой после случаев, когда воздушные цели, которыми РФ атаковала Украину, залетели на территорию соседних стран.

6 декабря в польском городе в Люблинском воеводстве прозвучали сирены воздушной тревоги во время атаки по Украине, впоследствии это объяснили ошибкой. Тогда в Польше также поднимали авиацию.