Польша подняла авиацию из-за массированной атаки РФ против Украины

Новости — Вторник, 23 декабря 2025, 08:40 — Мария Емец

Польша подняла в воздух авиацию в связи с продолжающейся комбинированной атакой России против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", такое объявление около 8 утра по Киеву опубликовали в X Оперативного командования ВС Польши.

"В связи с атакой Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, в польском воздушном пространстве начались операции польских и союзных ВВС... Были подняты истребители, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания приведены в состояние готовности", – отмечается в заявлении.

Подъем авиации Польшей, а с недавнего времени также Румынией, стал стандартной практикой после случаев, когда воздушные цели, которыми РФ атаковала Украину, залетели на территорию соседних стран.

6 декабря в польском городе в Люблинском воеводстве прозвучали сирены воздушной тревоги во время атаки по Украине, впоследствии это объяснили ошибкой. Тогда в Польше также поднимали авиацию.

