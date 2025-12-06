Польща мобілізувала "всі необхідні ресурси" через удар РФ по Україні

Вночі 6 грудня польські повітряні сили піднімали винищувачі через масштабну повітряну атаку Росії по українських містах.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі в Х, пише "Європейська правда".

У Польщі заявили, що у зв'язку з діяльністю далекобійної авіації Росії, яка здійснює удари по території України, військова авіація "почала діяти" в повітряному просторі Польщі.

Внаслідок російських ударів, командування ЗС Польщі "мобілізувало необхідні сили і засоби".

Винищувачі були підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки Польщі – були переведені в стан готовності.

"Ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору, особливо в районах, прилеглих до зон, що знаходяться під загрозою", – додали у командуванні.

Підняття Польщею авіації, а віднедавна також Румунії, стало стандартною практикою після випадків, коли повітряні цілі, якими РФ атакувала Україну, залетіли на територію країн-сусідів.

Зокрема Польща підіймала авіацію, коли Росія завдала смертоносного удару по Тернополю.

Тієї ж ночі піднімала авіацію й Румунія, адже радари зафіксували сигнал безпілотника, який також залетів й у Молдову.

Також писали, що у Молдові в ніч на суботу, 29 листопада, два дрони вторглись у повітряний простір країни в районі Воронково.