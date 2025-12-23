Британська торгова палата закликає уряд до перезавантаження відносин з ЄС

Британська торгова палата (BCC) заявила, що для компаній більш тісна торговельна угода з Європейським Союзом є "стратегічною необхідністю", оскільки чинна угода про торгівлю та співробітництво (TCA), укладена урядом Бориса Джонсона після Brexit, не допомагає значно збільшити експорт до ЄС.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Дослідження BCC свідчать, що понад 54% опитаних підприємств, більшість з яких є малими та середніми, висловили незадоволення чинною торговельною угодою.

Це на 13% більше, ніж торік, що підкреслює погіршення економічної ситуації для бізнесу після Brexit. Лише чотири компанії з 946 вважають, що уряд прем’єр-міністра Кіра Стармера надає достатню підтримку в питаннях змін торговельної політики.

Директор BCC з міжнародної торгівлі Стів Лінч підкреслив, що "потрібно негайно переглянути відносини з ЄС", адже "торгівля є найшвидшим шляхом до зростання", але компанії зіштовхуються з дедалі більшими труднощами при веденні бізнесу на найбільшому ринку.

Крім того, торгові організації зазначили, що Британія повинна зосередитися на зменшенні торговельних суперечок і мінімізації бюрократичних бар'єрів, щоб сприяти економічному зростанню.

Окремо зазначалося, що малим компаніям важко орієнтуватися в нових законодавчих змінах після виходу з ЄС.

Заклики до перезавантаження відносин з Брюсселем знаходять підтримку серед лейбористів. Нещодавно міністр охорони здоров’я Вес Стрітінг висловив думку про можливість Великої Британії приєднатися до митного союзу з ЄС, що суперечить обіцянці партії не повернутися до єдиного ринку або митного союзу.

"З бюджетом, який не забезпечив значного зростання або підтримки торгівлі, правильне перезавантаження відносин з ЄС є зараз стратегічною необхідністю, а не політичним вибором", – заявив він.

Лейбористи також повідомили про умови приєднання Великої Британії до програми Erasmus+ у 2027 році, що стало одним з кроків до відновлення зв'язків з Європейським Союзом.

Своєю чергою, уряд Великої Британії зазначив, що працює над усуненням торговельних бар'єрів і підтримкою бізнесу, а також планує подальший прогрес у переговорах з ЄС у 2026 році, зокрема у питаннях спрощення митних процедур і полегшення прикордонних перевірок для сільськогосподарської продукції.

Нагадаємо, Велика Британія та Європейський Союз у середу, 17 грудня, домовилися дозволити британським студентам знову приєднатися до популярної програми обміну студентами Erasmus+.

Зазначимо, після Brexit Лондон і Брюссель почали вести переговори про окремі загальноєвропейські програми, в яких Британія була зацікавлена зберегти участь.

Серед іншого, у грудні 2023-го вона стала асоційованою країною програми наукових досліджень та обмінів Європейського Союзу Horizon Europe, з якої вийшла після виходу з ЄС.

А в квітні 2024 року Європейська комісія оголосила про наміри укласти з Британією нову угоду, яка спростить умови подорожей, навчання та працевлаштування європейської та британської молоді за кордоном.