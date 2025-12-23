Британская торговая палата призывает правительство к перезагрузке отношений с ЕС

Британская торговая палата (BCC) заявила, что для компаний более тесное торговое соглашение с Европейским Союзом является "стратегической необходимостью", поскольку действующее соглашение о торговле и сотрудничестве (TCA), заключенное правительством Бориса Джонсона после Brexit, не помогает значительно увеличить экспорт в ЕС.

Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

Исследования BCC свидетельствуют, что более 54% опрошенных предприятий, большинство из которых являются малыми и средними, выразили недовольство действующим торговым соглашением.

Это на 13% больше, чем в прошлом году, что подчеркивает ухудшение экономической ситуации для бизнеса после Brexit. Только четыре компании из 946 считают, что правительство премьер-министра Кира Стармера оказывает достаточную поддержку в вопросах изменения торговой политики.

Директор BCC по международной торговле Стив Линч подчеркнул, что "необходимо немедленно пересмотреть отношения с ЕС", ведь "торговля является самым быстрым путем к росту", но компании сталкиваются со все большими трудностями при ведении бизнеса на крупнейшем рынке.

Кроме того, торговые организации отметили, что Великобритания должна сосредоточиться на уменьшении торговых споров и минимизации бюрократических барьеров, чтобы способствовать экономическому росту.

Отдельно отмечалось, что малым компаниям трудно ориентироваться в новых законодательных изменениях после выхода из ЕС.

Призывы к перезагрузке отношений с Брюсселем находят поддержку среди лейбористов. Недавно министр здравоохранения Уэс Стритинг высказал мнение о возможности Великобритании присоединиться к таможенному союзу с ЕС, что противоречит обещанию партии не возвращаться к единому рынку или таможенному союзу.

"С бюджетом, который не обеспечил значительного роста или поддержки торговли, правильная перезагрузка отношений с ЕС является сейчас стратегической необходимостью, а не политическим выбором", – заявил он.

Лейбористы также сообщили об условиях присоединения Великобритании к программе Erasmus+ в 2027 году, что стало одним из шагов к восстановлению связей с Европейским Союзом.

В свою очередь, правительство Великобритании отметило, что работает над устранением торговых барьеров и поддержкой бизнеса, а также планирует дальнейший прогресс в переговорах с ЕС в 2026 году, в частности в вопросах упрощения таможенных процедур и облегчения пограничных проверок для сельскохозяйственной продукции.

Напомним, Великобритания и Европейский Союз в среду, 17 декабря, договорились разрешить британским студентам снова присоединиться к популярной программе обмена студентами Erasmus+.

Отметим, после Brexit Лондон и Брюссель начали вести переговоры об отдельных общеевропейских программах, в которых Великобритания была заинтересована сохранить участие.

Среди прочего, в декабре 2023 года она стала ассоциированной страной программы научных исследований и обменов Европейского Союза Horizon Europe, из которой вышла после выхода из ЕС.

А в апреле 2024 года Европейская комиссия объявила о намерении заключить с Великобританией новое соглашение, которое упростит условия путешествий, обучения и трудоустройства европейской и британской молодежи за рубежом.