Макрон висловив підтримку Данії на тлі нових заяв Трампа щодо Гренландії

Президент Франції Емманюель Макрон висловив підтримку Данії у зв’язку з призначенням президентом США "спецпосланця у Гренландії" – у прдоовження його заяв про бажання отримати острів під свій контроль.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Макрон нагадав про свою поїздку до Нуука раніше цього року, яку він здійснив для підкреслення підтримки Францією суверенітету і територіальної цілісності Данії та Гренландії.

À Nuuk, j’avais réaffirmé le soutien de la France à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Danemark et du Groenland.



Le Groenland appartient à son peuple.

Le Danemark en est le garant.



J’associe ma voix à celle des Européens pour exprimer notre pleine solidarité. pic.twitter.com/74VxXAVsa7 – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 23, 2025

"Гренландія належить своєму народу. Данія є гарантом цього. Приєднуюся до заяв європейців, які висловлюють нашу повну солідарність", – написав Макрон.

Нагадаємо, після досить тривалої паузи у заявах щодо Гренландії 21 грудня Трамп оголосив про призначення "спецпосланця у Гренландії".

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що очікує поваги від Сполучених Штатів. Крім того, до данського МЗС викличуть посла США.

Керівництво ЄС висловило солідарність із Данією та Гренландією після рішення Трампа.