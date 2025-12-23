Укр Рус Eng

Макрон висловив підтримку Данії на тлі нових заяв Трампа щодо Гренландії

Новини — Вівторок, 23 грудня 2025, 11:12

Президент Франції Емманюель Макрон висловив підтримку Данії у зв’язку з призначенням президентом США "спецпосланця у Гренландії" – у прдоовження його заяв про бажання отримати острів під свій контроль.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Макрон нагадав про свою поїздку до Нуука раніше цього року, яку він здійснив для підкреслення підтримки Францією суверенітету і територіальної цілісності Данії та Гренландії.  

"Гренландія належить своєму народу. Данія є гарантом цього. Приєднуюся до заяв європейців, які висловлюють нашу повну солідарність", – написав Макрон. 

Нагадаємо, після досить тривалої паузи у заявах щодо Гренландії 21 грудня Трамп оголосив про призначення "спецпосланця у Гренландії".

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що очікує поваги від Сполучених Штатів. Крім того, до данського МЗС викличуть посла США.

Керівництво ЄС висловило солідарність із Данією та Гренландією після рішення Трампа.

