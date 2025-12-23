Макрон выразил поддержку Дании на фоне новых заявлений Трампа о Гренландии

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил поддержку Дании в связи с назначением Трампом "спецпосланника" в Гренландии – в продолжение его заявлений о желании получить остров под свой контроль.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Макрон напомнил о своей поездке в Нуук ранее в этом году, которую он совершил для подчеркивания поддержки Францией суверенитета и территориальной целостности Дании и Гренландии.

"Гренландия принадлежит своему народу. Дания является гарантом этого. Присоединяюсь к заявлениям европейцев, выражающим нашу полную солидарность", – написал Макрон.

Напомним, после довольно длительной паузы в заявлениях по Гренландии 21 декабря Трамп объявил о назначении одного из губернаторов "спецпосланником в Гренландии".

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что ожидает уважения от Соединенных Штатов. Кроме того, в датский МИД вызовут посла США.

Руководство ЕС выразило солидарность с Данией и Гренландией после решения Трампа.