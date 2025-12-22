Трамп призначив спецпосланця у Гренландії

Президент США Дональд Трамп у неділю оголосив, що призначає губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним посланцем у Гренландії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Трамп протягом багатьох років неодноразово заявляв, що Гренландія, данська територія, яка в основному управляє сама собою, повинна стати частиною Сполучених Штатів, посилаючись на міркування безпеки та інтерес до мінеральних ресурсів острова. Лендрі схвалив цю ідею на початку цього року.

"Джеф розуміє, наскільки важлива Гренландія для нашої національної безпеки, і буде рішуче просувати інтереси нашої країни в галузі безпеки, захисту та виживання наших союзників і, звичайно, усього світу", – написав Трамп у дописі на Truth Social.

Не було відразу зрозуміло, чи повинен Лендрі, який став губернатором у січні 2024 року, піти у відставку з посади губернатора.

"Президент Дональд Дж. Трамп абсолютно правий! Ми повинні забезпечити, щоб Гренландія приєдналася до Сполучених Штатів. Це буде чудово для них і чудово для нас! Давайте це зробимо!" – написав Лендрі в дописі від 9 січня на соціальній платформі X.

Хоча на початку цього місяця США і Гренландія пообіцяли виявляти "взаємну повагу", міністр закордонних справ Гренландії Вівіан Мотцфельдт заявила, що коментарі США про Гренландію викликали невпевненість серед місцевих жителів, і наголосила на необхідності відкритого діалогу зі США.

Нагадаємо, з моменту вступу на посаду Трампа відносини між Данією та США стали напруженими. Це сталося на тлі того, що Трамп висловив своє бажання захопити Гренландію, багату на ресурси данську територію в Арктиці, посилаючись на "міркування безпеки".

І Данія, і Гренландія наполягають, що острів не продається, і що він сам вирішуватиме своє майбутнє.

Нещодавно служба військової розвідки Данії вперше охарактеризувала США як потенційну загрозу безпеці, посилаючись на політику адміністрації Трампа.

А 8 грудня представники Сполучених Штатів і Гренландії на зустрічі, присвяченій двостороннім відносинам, підтвердили прагнення розвивати співпрацю.