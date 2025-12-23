На польсько-білоруському кордоні встановили елементи системи протидії дронам

У Польщі встановили перші елементи системи протидії дронам на кордоні із Білоруссю, які розпочнуть свою роботу у січні.

Про це стало відомо польському мовнику RMF24, передає "Європейська правда".

Глава Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Марчін Кервінський повідомив, що перші елементи системи протидії дронам на кордоні з Білоруссю були встановлені на спостережній вежі поблизу міста Кринки в Підляському воєводстві.

На оглядовій вежі висотою понад 70 метрів було встановлено радар. Це перший елемент системи РЛС, який в кінцевому підсумку буде встановлено на чотирьох інших вежах, що вже побудовані.

За словами Кервінського, роботу радара запустять у січні. На першому етапі ця система буде виявляти, визначати місцезнаходження та відстежувати об'єкти, що наближаються зі сходу. Вона також зможе нейтралізувати ці безпілотні пристрої.

Показники цієї системи будуть доступні в Білостоці, в центрі електронного спостереження за прикордонним бар'єром з Білоруссю, а також на прикордонних постах.

Нова система була повністю розроблена і виготовлена польськими підприємствами.

На початку грудня Польща вирішила продовжити дію буферної зони на кордоні із Білоруссю до березня 2026 року.

Також писали, що польська армія допоможе оператору національної енергосистеми захистити критично важливі трансформаторні станції шляхом обміну інформацією та проведення спільних навчань. Це сталося після того, як на залізниці були скоєні диверсії.