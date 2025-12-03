Польська армія долучиться до захисту критичних трансформаторних станцій

Польська армія допоможе оператору національної енергосистеми захистити критично важливі трансформаторні станції шляхом обміну інформацією та проведення спільних навчань.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, це буде відбуватися відповідно до угоди, підписаної в середу, 3 грудня, на тлі зростаючої занепокоєності щодо атак російських дронів.

Угода, підписана польською енергосистемою (PSE) та начальником штабу армії, також передбачає надання військовими допомоги у придбанні обладнання, такого як системи протидії дронам, хоча вона не містить інформації про фінансування такої співпраці.

Як зазначається, вторгнення російських дронів підкреслили проблему захисту понад 16 тисяч кілометрів високовольтних ліній та близько 110 трансформаторних станцій, які є критичними вузлами в системі передачі електроенергії, що управляється PSE.

"Крім критичних вузлів, це питання нашого місця в Європі та того факту, що Польща з'єднує балтійську систему з рештою континенту. Ця частина нашої інфраструктури вимагає особливої уваги", – заявив на брифінгу генеральний директор PSE Гжегож Оніхімовський.

Він зазначив, що PSE та її балтійські партнери шукають кошти Європейського Союзу для кращого захисту вразливих об'єктів.

Нещодавно у Польщі на залізниці були скоєні диверсії. Польща вирішила відправити війська територіальної оборони патрулювати найважливіші частини критичної залізничної інфраструктури після цих інцидентів.

Наприкінці листопада суд задовольнив клопотання прокурора і заочно взяв під варту двох українців, підозрюваних у диверсіях на залізничній інфраструктурі, наступного дня прокурор видав ордери на арешт двох чоловіків.

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявляв, що його країна вимагатиме затримання та екстрадиції підозрюваних, які, наскільки відомо, виїхали у Білорусь.